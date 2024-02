Pellegrini-Dybala, la Roma conduce per 2-0 sul Cagliari all’intervallo. Palo di Cristante

La Roma chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 sul Cagliari. A sboccare il match dell’Olimpico è Lorenzo Pellegrini abile a dare la zampata vincente dopo una serie di deviazioni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Roma continua a spingere e sul traversone di Angelino arriva anche il palo colpito da Cristante. L’appuntamento col raddoppio è solo rimandato. Al 22′ arriva il 2-0 firmato da Paulo Dybala dopo una grande azione corale giallorossa, iniziata proprio da un velo a metà campo de La Joya. Al 41′ viene annullata la rete firmata da Romelu Lukaku: finta di El Shaarawy che serve in profondità l’attaccante belga, il quale a tu per tu con Scuffet lo batte verso l’incrocio di destra. Ma arriva subito la chiamata dell’assistente che alza la bandierina. Arriva poi la conferma del VAR. Nel finale si rende pericoloso anche il Cagliari con Lapadula che impegna Rui Patricio. Prima Marcenaro assegna un calcio di rigore per i sardi a causa di un contatto tra Llorente e Lapadula, ma dopo l’on-field review, l’arbitro torna sulla propria decisione per un pestone di Lapadula e Llorente giudicato al contrario dal direttore di gara.

Foto: Instagram Roma