Pellegrini non sbaglia dal dischetto, Roma avanti 1-0 all’intervallo

È appena terminata 0-1 la prima frazione di gioco tra Sampdoria e Roma a Marassi. I giallorossi sono passati in vantaggio al 6′ grazie a Lorenzo Pellegrini che non sbaglia dal dischetto e trova il suo primo gol in campionato. Rigore assegnato dall’arbitro Di Bello, richiamato dal VAR, per un tocco di mano in area di Ferrari. Per il resto gara molto fisica fra le due squadre: ritmo spezzettato, tanti falli in mezzo al campo. E lo spettacolo ne risente.

Foto: Instagram Roma