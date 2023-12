Pellegrini: “Non gioco dall’inizio da quattordici gare, sarà una serata importante per me”

Intervenuto ai microfoni della Mediaset, Luca Pellegrini, ha così parlato prima della sfida contro il Genoa: “Siamo la Lazio e dobbiamo arrivare fino in fondo a una competizione importante come la Coppa Italia. Non sarà facile, una competizione che ti porta ad incontrare tante squadre forti. Non gioco da quattordici gare. Non importa la competizione, ma giocare è importante. Dicembre mese cruciale? Ogni partita è importante considerando l’inizio di campionato che abbiamo fatto”.

Foto: Instagram Pellegrini