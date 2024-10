Pellegrini: “Non ci aspettavamo l’esonero di De Rossi. Fischi? Mi auguro di recuperare il rapporto con i tifosi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini ha così parlato alla vigilia della sfida di Europa League con l’Elfsborg, partendo da Daniele De Rossi: “Prima di tutto partirei col ringraziare De Rossi per tutto quello che ci ha trasmesso. È stato difficile, ci dava tanto a livello umano e a livello di campo. Per me lui è un tecnico eccezionale, sia umanamente che professionalmente. Non ci aspettavamo il sui esonero, il gruppo non era contento dei risultati ma non sentiva il bisogno di cambiare. I risultati sarebbero arrivati, di questo eravamo sicuro. Il gruppo ha reagito bene, ci sono dei momenti in cui devi andare avanti perché indossi una maglia che è più importante di questa cosa. Mister Juric ha capito il momento, per un cambio che non era voluto da noi”.

Sui fischi: “Non ve lo so dire, so quali sono le responsabilità di essere capitano dopo Totti e De Rossi. Io me la sono sempre presa questa responsabilità, perché è sempre stato il mio sogno. È normale essere il primo indiziato quando le cose non vanno bene. Quando c’era da prendersi le responsabilità l’ho sempre fatto, per un giocatore è normale e giusto essere criticato se le prestazioni non sono all’altezza delle aspettative. Quello che non accetto è vedere il mio nome accostato a fatti che io non farei come uomo. Quello che mi viene spontaneo dire è che continuerò sempre a dare il massimo, perché questa maglia per me ha un valore speciale. Mi auguro di recuperare il rapporto con i tifosi, tutti sanno cosa significa per me indossare questa maglia e portare questa fascia. Il mio amore per la Roma è incondizionato”.

Foto: Instagram Roma