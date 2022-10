Pellegrini: “Non ci aspettavamo di avere nove punti in tre partite. Fekir non ci sarà almeno fino a domenica”

Il Betis ha la ghiotta occasione di festeggiare il primato del girone con due turni di anticipo, a condizione che batta la Roma di Mourinho, bissando così la vittoria all’Olimpico. Sulla sfida, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico degli spagnoli Manuel Pellegrini: “Non ci aspettavamo di essere a nove punti in tre giornate perché è un girone molto compatto. Abbiamo l’opportunità di raggiungere la qualificazione in casa. Sarà un match tosto, proprio come lo è stato a Roma. È importante assicurarsi la qualificazione, ma non è una partita decisiva. Cercheremo la vittoria fin dall’inizio, è una cosa che facciamo in Liga e in Europa League”. Su Fekir: “Si sta riprendendo dall’infortunio muscolare, non c’è una data di ritorno. Al momento, per questa settimana non è disponibile, né per la Roma né per domenica. Da lì, vedremo”.

Foto: mcfc. uk