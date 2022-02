Pellegrini: “Mourinho e Mancini diversi. Dobbiamo migliorare nel rapporto con gli arbitri”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, è appena rientrato da un infortunio che ne ha condizionato l’avvio del 2022. È stato intervistato dai microfoni di Sportweek e ha parlato di Mourinho e Mancini, suoi allenatori nel club e in nazionale: “Il primo ti trasmette qualcosa che, se non hai, comunque viene fuori. L’altro ti dà serenità, così rischi una giocata che altrimenti non rischieresti. Il mister chiede molta verticalità, il ct, forse anche per la sua estetica da ex campione, cerca più il possesso palla per avere la partita in controllo“. Ultimamente la Roma è stata al centro di tante polemiche con la classe arbitrale: “Bisogna fare un passo indietro, perché nessuno ce l’ha con noi. Anche io mi sono lasciato troppo andare negli atteggiamenti. Certo, spero che episodi come quello con il Milan (rigore non dato, ndr) non si ripetano, perché ci aspettiamo che tutto con il VAR sia perfetto, ma occorre ricominciare ad avere un atteggiamento migliore con i direttori di gara“.

Foto: Twitter Roma