Pellegrini: “Mi godo De Rossi come allenatore e lui si gode il suo capitano”

La Roma di De Rossi ha un uomo simbolo, di questa rinascita. Ovvero il capitano Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso ha deciso anche la gara con il Sassuolo,

Queste le sue parole: “Penso sia anche giusto per una squadra che vuole migliorarsi e stare lì in alto, sapevamo che oggi dovevamo vincere a tutti i costi, a Firenze per come si erano messe le cose era importante non perder. Oggi abbiamo fatto il nostro, sono tre punti molto importanti”.

Su De Rossi: “C’è tanta stima, Daniele per me è sempre stato un punto di riferimento, ho avuto la fortuna di viverlo da compagno, ora ho la fortuna di averlo da allenatore e lui si gode me come giocatore e capitano”.

Hai capito perché ora incidi a differenza di prima? “Penso sia il fatto ora di essere sempre al centro del gioco, ho bisogno di trovare io la giusta posizione in campo, dove poter puntare e dove poter fare la giocata. Questo nell’ultimo anno e mezzo mi è mancato, sono contento di averlo ritrovato per tutti, i compagni, i tifosi e la società che ci è sempre vicina”.



Il Milan in Europa League: “Sappiamo che arrivati a questo punto le squadre sono tutte forti, c’erano queste squadre, poteva capitare il Milan come un’altra, sarebbe stata comunque difficile. Proveremo a passare il turno, il Milan è forte, noi dobbiamo avere la nostra consapevolezza lavorando per migliorarci”.

Foto: sito Roma