Pellegrini: “Mai avrei pensato a 25 anni di riuscire a diventare uno dei capitani che hanno alzato un trofeo europeo”

Lorenzo Pellegrini ha parlato a Uefa.tv, dopo la conquista della Conference League: “Quante cose mi vengono in mente? Tante. Questo è stato un lungo percorso, sono partito con questa maglia all’età di 8 anni e mai avrei pensato a 25 di riuscire a diventare uno dei capitani che hanno alzato un trofeo europeo. Una doppia soddisfazione, ma soprattutto perché il gruppo se lo merita tento. Sembra scontato dirlo, ma è sempre unito. Nonostante abbia preso qualche sberla quest’anno, ha avuto la forza di rialzarsi sempre. Quello che ho detto hai miei compagni prima della partita è che, da capitano, sono fiero di tutti loro.

I nostri tifosi sono stati incredibili e questo è anche per loro. Non ci hanno mai lasciati soli, le uniche volte in cui non hanno riempito l’Olimpico sono state per il protocollo COVID-19. Da quando lo stadio è aperto, sono stati incredibili. Nello spogliatoio ne abbiamo parlato di come i tifosi ci hanno fatto sentire dei campioni e questa è per loro. Per fargli rendere quanto ci hanno dato. Voglio dire una cosa: vincere questo trofeo non era per niente scontato perché nel percorso si incontrano tante difficoltà, una squadra vera riesce a superarle e a diventare più forte.

Se il mister ci ha già detto qualcosa? No, abbiamo solo festeggiato. Sicuramente il mister ci vorrà parlare. Nello spogliatoio ho raccontato hai ragazzi che, durante la conferenza stampa, mi è stato chiesto cosa avrei detto nel prepartita. Gli ho detto la verità, mi sono sentito di dirgli grazie ed essere il loro capitano mi rende solo più orgoglioso“.

