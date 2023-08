Pellegrini: “Lukaku? Stasera non ci pensiamo. C’è chi sta lavorando per rendere concreto il suo arrivo”

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato a Dazn prima della gara con il Verona.

Queste le sue parole: “Lukaku in arrivo? Non lo so, c’è chi sta pensando a rendere concreta questa cosa. Quando lo sarà, ci penseremo. Altrimenti dovremmo pensare a tutti i giocatori del mondo. Questa sera pensiamo solo al Verona e ai 3 punti”.