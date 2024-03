Pellegrini-Lukaku-Dybala-Paredes, la Roma vince 4-1 contro il Monza. Sesta vittoria su sette per De Rossi

Poker della Roma all’U-Power Stadium: gli uomini di De Rossi vincono 4-1 contro il Monza. La prima occasione della gara è dei padroni di casa che colpiscono il palo con la girata di testa di Djuric che si stampa sul pallo. Al 19′ arriva la risposta dei giallorossi – questa sera con la maglia bianca – con Lukaku che prova a sorprendere Di Gregorio con lo scavato, ma Pablo Marì allontana concedendo il calcio d’angolo. Ed è proprio da calcio d’angolo che gli ospiti trovano, per un momento, la rete del vantaggio con Cristante. Ma il check del VAR, però, annulla per la posizione di fuorigioco di Dybala, che aveva servito il compagno. Al 34′ sfiorano il vantaggio i padroni di casa con un tiro raso terra in diagonale di Birindelli che aveva sorpreso Paredes sfuggendogli alle spalle. La gara si sblocca al 38′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Daniele De Rossi: sponda di Lukaku per Pellegrini, il capitano della Roma dribbla, sposta la palla e trova l’angolino alla sinistra di Di Gregorio. I padroni di casa accusano la rete dei giallorossi. E, al 42′, arriva anche il raddoppio della Roma: scatto di Dybala dalla sinistra che serve Lukaku, con il piattone mancino il belga non sbaglia. Al 48′ arriva un’altra rande occasione per la Roma: cross rasoterra di Celik, Lukaku ci prova ma Di Gregorio risponde presente. La ripresa si apre con l’occasione per i padroni di casa: palla perfetta di Birindelli per Djuric che trova la forza ma non la precisione. Conclusione da posizione centrale che però non si abbassa abbastanza. Poco dopo l’ora di gioco, però, è la Roma a trovare nuovamente la via del gol con una grande punizione di Paulo Dybala. Il Monza ci prova, ma la Roma trova anche il gol del 4-0 con il rigore trasformato da Leandro Paredes. All’86’ arriva anche la rete per gli uomini di Palladino con una grande conclusione dalla distanza di Andrea Carboni. Termina così 1-4 all’U-Power Stadium, la Roma di Daniele De Rossi trova la sesta vittoria su sette in campionato e vola al quinto posto (in attesa dell’Atalanta impegnata contro il Bologna) della classifica a quota 47 punti.

Foto: Instagram Roma