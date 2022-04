Pellegrini: “L’allenatore del Bodo ha aggredito il nostro preparatore dei portieri, è una vergogna”

Dichiarazioni molto forti quelle rilasciate dal capitano della Roma Lorenzo Pellegrini al termine della sfida persa sul campo del Bodo/Glimt, come apprendiamo da Sky: “Il rammarico è uscire da qui con il 2-1 per loro. La prossima settimana abbiamo questa partita importante. per noi era già una battaglia e poi ho avuto modo di vedere in questo momento un atto davvero sgradevole. Il loro allenatore ha aggredito il nostro preparatore dei portieri in maniera forte. Gli spogliatoi sono di fronte, il loro allenatore ha iniziato a parlare con il nostro preparatore e dopo lo ha aggredito. Mi dispiace. Noi siamo venuti qui con tutto il rispetto, per loro e per la competizione. Fatti così sono un insulto per tutti, per la Roma, per noi e per la competizione. È una vergogna.

La vergogna è anche che in una competizione come questa, si arrivi ai quarti di finale ed è impossibile capire dove rimbalza il pallone sul campo. Però non abbiamo scuse, ci riproveremo tra una settimana. Mi dispiace sono ancora scosso per quello che ho visto.

Mancini? Ci ho parlato e mi dispiace, il campo può aver influito. Non lo sa neanche lui cosa è successo, mi sembrava abbastanza preoccupato. Sapremo solo tra qualche giorno come sta. Il mio record di gol? Avrei preferito festeggiare il record con la vittoria. Però ora giochiamo il secondo tempo di questa partita a casa nostra, nel nostro stadio, con le nostre abitudini. Saranno importanti anche i nostri tifosi. Vogliamo mandare a casa il Bodø anche per come si comportano fuori dal campo“.

Foto: Twitter Roma