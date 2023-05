Pellegrini: “La Roma è un gruppo vero, questa squadra la sento mia”

A parlare in conferenza stampa c’era anche il capitano Lorenzo Pellegrini, ecco le sue parole: “Speriamo sia la medaglia giusta. Sono contento ma al di là di questo è anche quello che rimane ed è importante, sono contento perché sento questa squadra mia, abbiamo fatto un cammino strepitoso pieno di difficoltà, in qualche gara c’è stato bisogno di sacrificarci tanto e non vediamo l’ora di giocare. Qualche anno fa ci sono stati tanti cambiamenti e così si rischia di perdere la via, ma io insieme a Mancini, Cristante, Spinazzola abbiamo cercato di fare quello che avrebbero fatto tutti. Però penso che vedere questo gruppo da fuori dia l’idea di essere un gruppo vero. La cosa più grande che ti può rimanere è quella di non accontentarti mai. Lo scorso anno abbiamo dato il nostro 100% alla Conference e vincerla è stata incredibile. Abbiamo dato il 100% all’Europa League e ora il nostro desiderio è vincere ancora. Noi abbiamo lasciato tutto in campo, anche quando non è bastato. Siamo qui e siamo grati del percorso fatto. Tante partite da dentro o fuori e in campo sono scesi undici uomini. Questa finale è il coronamento di un percorso e non vediamo l’ora di giocarla”.

Il messaggio ai tifosi: “Loro hanno giocato sempre con noi, questo rapporto e l’empatia che si è creata sembra scontata ma non lo è, penso che la nostra gente si rispecchi nella squadra ed è fondamentale per loro e per noi. Noi siamo un orgoglio per loro e loro per noi”.

Sul futuro di Mourinho: ““Come ha detto lui prima, ci siamo parlati in tutta onestà ed è giusto che queste cose restino tra noi. Poi quando sarà opportuno sarà lui a parlare del suo futuro”.

Foto: Pellegrini Twitter Roma