Pellegrini: “La fascia di capitano è una grande responsabilità. Si porta tutti i giorni, non solo la domenica”

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso, ha parlato di cosa significa, per lui, vestire la maglia del club capitolino e dell’importanza di esserne il capitano. Queste le sue dichiarazioni:

“Vestire questa maglia è una grande responsabilità perché nascendo e crescendo a Roma la senti un po’ tua quindi senti tuo anche lo stadio. Le persone che sono dentro lottano insieme a te, è soprattutto una grande responsabilità e una sfida grande perché chiunque viene a giocare per la Roma deve sapere che cosa vuol dire giocare per la Roma. La fascia di capitano? Beh, anche questa è una grande responsabilità, soprattutto dopo Francesco e Daniele che hanno fatto la storia della Roma, penso che che la fascia non bisogna portarla solamente la domenica durante la partita, ma bisogna portarla tutti i giorni perché già giocare nella Roma deve essere un grande onore per chiunque viene qui, figuriamoci per un ragazzino cresciuto a Cinecittà. La maglia numero 7? Il numero sette è sempre stato il mio il mio numero fortunato, diciamo così, è un numero che mi piace da morire, a cui sono molto legato e che mi porto da bambino non per un idolo o qualcosa di simile ma più che altro proprio per il piacere di vedere questo numero. Mi piace il numero sette. Quando sono venuto qui a Roma c’erano disponibili anche altri numeri come l’11 e il 12 che anche mi piacevano, però poi alla fine scelsi il 7 perché era libero, era il mio numero fortunato e il numero che ha indossato Bruno Conti”.

Foto: Instagram Roma