Pellegrini: “Importante sbloccarsi. Io un mangia allenatori? Quante stupidaggini si dicono”

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Braga.

Queste le sue parole: “Oggi è stato tanto bello liberarsi un po’ con il gol. Sono contento perché stiamo continuando sulla strada giusta, poi è arrivato il mio gol e la prestazione della squadra. Se mi avessi chiesto come avrei voluto che andasse la partita ti avrei risposto questo”.

Sulle 3 partite di fila in panchina: “Non è stato semplice, noi giocatori siamo simili, giocare è importante anche come valvola di sfogo. Mi sono fidato subito del mister, mi conosceva e ci siamo sentiti anche in questi anni. Mi sono fidato perché è giusto così, penso che questo alla fine abbia ripagato”.

Cosa ti aspetti adesso sul tuo minutaggio: “Io non penso a questo, il bello di questa strada, al di la delle stupidaggini che si dicono in giro su me, è che siamo un gruppo di ragazzi che si allena tutti i giorni per dare il massimo per la Roma. Andrò al campo per allenarmi al 100% come ho fatto in queste settimane, anche di più per cercare di far vincere la Roma domenica e la partita dopo e quella dopo”.

Sulle stupidaggini che si dicono in giro. Sei un “mangia allenatori“? “Io non sono uno che si lascia conoscere bene, sono una persona riservata. Quello che la gente deve sapere è che io sono me stesso sia fuori che dentro il campo. A me piace essere così e sicuramente rimarrò così”.

Foto: sito Roma