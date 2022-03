Pellegrini: “Il pallone pesava tanto. Quando giochiamo dopo la Conference League facciamo fatica”

Lorenzo Pellegrini, autore del gol del pari contro l’Udinese all’ultimo secondo, ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Il pallone pesava tanto. Quando giochiamo dopo la Conference League facciamo fatica. Non è andata come speravamo, ma non abbiamo mollato fino all’ultimo. Non c’era nervosismo fra di noi e non abbiamo fatto fatica nei passaggi. Ci voleva più intensità nel possesso per cercare le soluzione, perché fra le linee loro erano chiusi dietro. L’errore dal dischetto con la Juve? Non ho pensato a niente. Ho deciso un angolo e l’ho messa lì. Ci sono delle volte, e doveva essere anche con la Juve, in cui bisogna fare gol e non pensare ad altro”.

FOTO: Twitter Roma