Pellegrini: “Il Betis è la squadra più ostica del girone. Per passare dobbiamo fare punti stasera”

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato a SKY prima della sfida di Europa League contro il Betis Siviglia.

Queste le sue parole: “Partita più difficile del girone? Sì, diciamo di sì, anche se le gare complicate sono anche altre per via del viaggio, del clima, del campo. Sono un’ottima squadra, l’abbiamo visto anche all’andata. Dobbiamo uscire dal campo con punti. Cerco sempre di fare quello che è nelle mie possibilità, nella partita d’andata è stata presa questa scelta di non convocarmi, ma è importante che io sia qui”.

Foto: sito Roma