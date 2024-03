Pellegrini: “Ha vinto l’antisportività. Il sangue in faccia del mio compagno non è bastato per l’arbitro”

Luca Pellegrini, esterno della Lazio, ha parlato sui social dopo la sconfitta con il Milan, tornando sull’episodio della sua espulsione che ha cambiato la gara.

Queste le sue parole: “Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio”.

Foto: twitter Lazio