Pellegrini ha la febbre: in dubbio la sua presenza nel derby

La presenza di Lorenzo Pellegrini nel derby in programma domenica fra Roma e Lazio è in dubbio: questa mattina, infatti, in centrocampista giallorosso non parteciperà ad un incontro previsto in Campidoglio in vista della stracittadina con il sindaco capitolino Roberto Gualtieri a causa di un attacco febbrile peggiorato nella notte.

Il calciatore aveva avvertito qualche sintomo, dovuto ad una faringite, già prima della partita con il Vitesse e oggi resterà a riposo: all’incontro in Campidoglio, al suo posto, parteciperà Sergio Oliveira.

Foto: Twitter Roma