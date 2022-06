Pellegrini esulta: “Una bella serata con gol”

La serata di Bologna difficilmente la dimenticherà Lorenzo Pellegrini, non solo perché sancisce il suo debutto con l’Italia di Mancini, ma anche per il primo gol che è valso il pareggio contro la Germania. Il capitano della Roma festeggia su Instagram con un post: “Bella serata con gol e un buon punto per ripartire più forte di prima”. A commentare il post dell’ex centrocampista del Sassuolo, ci pensa Abraham scrivendo in modo affettuoso: “Capitano“.

Foto: Twitter Roma