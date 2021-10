Pellegrini e Mkhitaryan fanno gioire l’Olimpico: 2-0 all’Empoli

All’Olimpico si affrontano Roma e Empoli, Pinamonti è costretto a lasciare il campo alla mezz’ora per un problema al flessore, al suo posto Mancuso. Zaniolo e Pellegrini i più pericolosi tra i giallorossi, per i toscani Bandinelli mette un brivido a Rui Patricio. Proprio Pellegrini sblocca la gara al 42′ su assist di Mkhitaryan, piatto destro a battere Vicario. Vantaggio Roma all’intervallo.

La ripresa si apre col raddoppio della squadra di Mourinho, Abraham calcia un missile sulla traversa, Mkhitaryan ribadisce in rete sulla respinta.

Assedio Roma con Abraham che impegna Vicario, poi Pellegrini di testa non trova lo specchio su servizio di Zaniolo.

Finisce 2-0, giallorossi che ritrovano il successo in Serie A dopo il ko nel derby. L’Empoli di Andreazzoli torna a casa a mani vuote e interrompe la striscia di due vittorie consecutive.

Foto: Twitter Roma