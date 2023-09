Pellegrini: “È inaccettabile avere così pochi punti. Conosciamo l’amore dei tifosi, lotteremo per loro”

Intervenuto ai microfoni d Dazn, il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-1 contro il Genoa: “Loro erano molto bassi e hanno trovato il gol subito, poi abbiamo avuto un’ottima reazione e loro hanno ritrovato il gol. Al di là di questo, bisogna assolutamente ripartire con una vittoria domenica. E’ inaccettabile che la Roma abbia questi punti dopo queste partite e siamo noi dentro Trigoria che dobbiamo trovare il modo di uscire da questo momento. Domenica sarà una partita con molta pressione, non c’è alternativa a vincere. L’unico modo è lavorare, fare di più ed è questo da cui ripartirà il nostro gruppo”.

Poi ha proseguito parlando dei tanti gol subiti: “Oggi è una cosa a parte, perché loro hanno trovato subito il gol e poi sono stati tutti dietro. Ad inizio ripresa la mia sensazione era che avremmo ritrovato il gol, poi sul 3-1 le cose si sono complicate. E’ chiaro che dobbiamo migliorare, già prima della prossima partita”.

Infine: “Siamo andati lì per una questione di rispetto. Sappiamo tutto l’amore che ci mettono per esserci vicini ovunque nel mondo. Noi continueremo a lottare e lo faremo per loro in primis”.

Foto: Instagram Roma