Pellegrini-Dybala (doppietta) e Huijsen, la Roma cala il poker al Cagliari. Terza vittoria per De Rossi

A sboccare il match dell’Olimpico è Lorenzo Pellegrini abile a dare la zampata vincente dopo una serie di deviazioni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Roma continua a spingere e sul traversone di Angelino arriva anche il palo colpito da Cristante. L’appuntamento col raddoppio è solo rimandato. Al 22′ arriva il 2-0 firmato da Paulo Dybala dopo una grande azione corale giallorossa, iniziata proprio da un velo a metà campo de La Joya. Al 41′ viene annullata la rete firmata da Romelu Lukaku: finta di El Shaarawy che serve in profondità l’attaccante belga, il quale a tu per tu con Scuffet lo batte verso l’incrocio di destra. Ma arriva subito la chiamata dell’assistente che alza la bandierina. Arriva poi la conferma del VAR. Nel finale si rende pericoloso anche il Cagliari con Lapadula che impegna Rui Patricio. Prima Marcenaro assegna un calcio di rigore per i sardi a causa di un contatto tra Llorente e Lapadula, ma dopo l’on-field review, l’arbitro torna sulla propria decisione per un pestone di Lapadula e Llorente giudicato al contrario dal direttore di gara. Il Cagliari approccia la ripresa con vigore e dopo appena un minuto Azzi si presenta al tiro dalla distanza ma il suo mancino è lontano dalla porta difesa da Rui Patricio. Al quarto minuti però un colpo di testa di Cristante dall’interno dell’area di rigore viene stoppato di mano da Petagna. Marcenaro indica il dischetto e dagli undici metri Dybala cala il tris e la sua doppietta personale. I rossoblu isolani escono dal match e pochi istanti più tardi arriva anche il poker del neo-entrato Huijsen, abile a staccare di testa sugli sviluppi di un corner e ad insaccare il suo primo gol in Serie A. Luvumbo, rientrato dalla Coppa d’Africa, prova a scuotere i suoi ma la conclusione viene respinta da un attento Rui Patricio. Al 26’ grande giocata di Zalewski che va via a sinistra e mette un pallone a rimorchio che Lukaku spedisce alto sopra la traversa. La squadra di Daniele De Rossi non rinuncia a giocare e ancora il belga cerca la conclusione ma Scuffet devia in calcio d’angolo. Ad un minuto dal termina Gaetano, entrato nella ripresa, cerca gloria ma la conclusione dalla distanza del calciatore di proprietà del Napoli termina alta. Termina così 4-0 all’Olimpico, la Roma di Daniele De Rossi trova la terza vittoria consecutiva.

Foto: Instagram Roma