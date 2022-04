Pellegrini: “Buona partita, giocare in Inghilterra non è mai semplice. Faremo di tutto per andare in finale”

È finita 1-1 l’andata delle semifinali di Conference League tra Leicester e Roma. A Pellegrini ha risposto nella ripresa un gol di Lookman. Queste le parole a Dazn del centrocampista giallorosso: “Non era semplice giocare qui, sappiamo che loro sono un’ottima squadra e giocare in Inghilterra non è mai semplice. Abbiamo fatto una buona partita, loro hanno dato tanta intensità e noi siamo stati al passo. È un risultato che ci lascia carichi per la prossima settimana. Loro oggi giocavano in casa e l’inerzia era dalla parte loro. Noi giovedì prossimo avremo tutta la nostra gente allo stadio con noi, abbiamo visto quanto è più semplice giocare con i nostri tifosi, che quest’anno non ci hanno lasciato mai da soli. Loro giocano in casa e cercano di vincere, noi abbiamo retto e abbiamo fatto capire quanto teniamo a questa competizione. Faremo di tutto per andare in finale la prossima settimana. I miei gol? Speriamo di continuare così, di non smettere. Se questi gol ci portano in finale e magari riuscire a realizzare il sogno è importante per tutti”.

FOTO: Twitter Roma