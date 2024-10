Pellegrini: “Belgio squadra organizzata. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e della Nazionale, ha parlato alla Rai prima della gara tra Italia e Belgio.

Queste le sue parole: “Loro sono una squadra organizzata, ci aspetta una partita veramente difficile. I singoli sono importanti, ma quando si è organizzati le assenze contano di mano”.

Giochi all’Olimpico: pensieri per stasera? “Fare bene per la Nazionale. Un onore giocare in azzurro, fare parte di questo gruppo ed essere allenato dal mister”.

Foto: Instagram Pellegrini