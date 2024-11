Pellegrini ai tifosi: “Stiamo male come voi, non potete dire che non rispetto la maglia”

Al termine dell’allenamento di oggi Lorenzo Pellegrini, rimasto a Trigoria durante la sosta Nazionali, si è soffermato a parlare con alcuni tifosi presenti fuori dal centro d’allenamento.

“Stiamo male come state male voi tifosi, è la verità. Altrimenti dico quello che volete sentirvi dire. Sto male, stiamo male, come state voi. Mi è dispiaciuto che abbiate tolto le pezze dagli spalti, come è dispiaciuto a voi. Soprattutto perché le cose non vanno, non siamo stupidi né facciamo finta di niente né ce ne freghiamo. Cerchiamo di fare tutto quello che è nelle nostre corde, tutto, ma sentirmi dire che non c’è rispetto per la maglia, questo non va bene. Da parte mia non accadrà mai, non mancherò mai di rispetto alla Roma. Quanto al resto, potete dire quello che volete. La maglia della Roma va sempre rispettata. A Ranieri porteremo sempre rispetto, abbiamo sempre rispettato tutti gli allenatori”.

Foto: Instagram Roma