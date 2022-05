Pellegrini ai tifosi: “Daremo il massimo domani per vincere la partita”

In occasione della vigilia della partita contro il Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa Lorenzo Pellegrini che ha rassicurato i tifosi in vista di domani: “I tifosi son stati incredibili. Ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti difficili. Possiamo rassicurarli dicendo che scenderemo in campo con tutto ciò che abbiamo in corpo per vincere la partita».

Alla domanda se la Roma ha qualcosa in più, il capitano giallorosso esclama: “Sarà una finale, quindi una partita decisiva. Non mi sento di dire che la Roma o il Feyenoord abbia qualcosa in più. Faremo di tutto per vincere, ce la giocheremo con determinazione cercando di coronare il percorso di crescita di quest’anno con questa vittoria”

Foto: Twitter Roma