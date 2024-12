Pellegrini, Abdulhamid e il primo gol di Hermoso: una bella Roma batte 3-0 lo Sporting Braga

La Roma domina in lungo e in largo e batte senza problemi lo Sporting Braga 3-0 allo stadio Olimpico. A portare in vantaggio i capitolini il capitano Lorenzo Pellegrini, autore di un primo tempo maestoso. Il gol arriva da una verticalizzazione di N’Dicka per Zalewski che rimette la palla al centro. Pellegrini controlla, alza la testa e batte Matheus con un piatto destro preciso che si infila all’angolino basso. Lo stesso Pellegrini sfiora addirittura la doppietta, ma a fine primo tempo finisce 1-0 per la Roma.

Nella ripresa, arriva il raddoppio dei giallorossi con Abdullhamid al 47′, ad inizio ripresa. Un gol meritato che mette in discesa la gara dei giallorossi. Ad agevolare la gara è anche il rosso al portiere del Braga, Matheus, che tocca la palla con le mani fuori area e si fa espellere al 68′. Nel recupero, al 93′ trova il tris la Roma con Hermoso, il suo primo gol in giallorosso. Vince la Roma 3-0, in classifica la Roma sale a 9 punti, al 12° posto, raddrizzando la situazione in Europa League.

Foto: twitter Roma