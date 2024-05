Pellegrini: “Abbiamo sfiorato l’impresa. Difficile parlare. Daremo tutto nelle ultime tre gare per la Champions”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a Rai Sport dopo la gara pareggiata con il Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “E’ difficile anche parlare. Sapevamo che era complicato per via dell’andata e perché loro sono un’ottima squadra. Samo stati lì, ci abbiamo provato fino alla fine e i nostri tifosi ci credevano come noi. Siamo arrivati a veramente poco: c’è tanta delusione, ma bisogna recuperare le energie per prenderci in campionato quello che ci siamo meritati”.

Loro più freschi, ma avete tenuto testa a questa squadra. “Loro sono una squadra forte, io all’andata avevano avuto la sensazione che non ci avessero massacrati. Anche oggi ho visto che loro sono una squadra forte e noi anche. Bisogna recuperare per questo finale di campionato, abbiamo fatto cose straordinaria. Pensando al futuro, bisogna finire bene la stagione”.

Avete iniziato un grande percorso. “Un anno fa qui le cose erano andate diversamente, Abbiamo iniziato un nuovo percorso e abbiamo grande voglia di proseguire, per questosono importanti le ultime 3 partite. Ci permetteranno di guardare con più gioia il futuro”.

Ora sfida Champions: “Siamo venuti qui per cercare un’impresa, contro una delle più forti in questo momento. Ci credevamo e ci abbiamo provato. Per parlare di futuro, sono importanti queste tre partite. Adesso è difficile, ma da domani dovremo pensare a domenica”.

