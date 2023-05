Pellegrini: “A Budapest per vincere. Sono sicuro che non falliremo l’appuntamento”

Lorenzo Pellegrini capitano della Roma, ha aprlato a Dazn della finale di Eurppa League raggiunta dai giallorossi: “Ci penso da un po’, partite come queste non si preparano il giorno stesso ma anche 5/6 giorni prima. Volere le cose e crederci poi fa la differenza”.

Sulla finale: “Andremo a Budapest per vincere, è una partita secca: andremo a Budapest per giocare la nostra finale e vincere. Sono sicuro che non falliremo questo appuntamento”.

Foto: Instagram Pellegrini