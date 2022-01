Pellegri si presenta al Torino: “Con Juric ho un ottimo rapporto. Voglio fare bene qui anche per conquistarmi la Nazionale”

Pietro Pellegri, neo-attaccante del Torino, si è presentato ai tifosi granata: “Mi sono trovato come a casa, mi ha accolto mio papà ed è stato un inizio diverso da tutti gli altri. Ho già lavorato con lui al Genoa, sappiamo come comportarci e sarà un rapporto solo professionale. Con Juric ho un ottimo rapporto e ricordi importanti, come l’esordio in Serie A. Ritorno nello stadio dove ho fatto il primo passo, peccato non aver ritrovato Rincon. Non vedo l’ora di vedere i miei compagni, sono carico. La Nazionale è un obiettivo, passa dal club, devo pensare di fare bene qui. Ho conosciuto lì Belotti, un grande campione. Ho sempre vissuto bene la mia carriera, devo lavorare e fare sacrifici, poi le cose arriveranno. I miei idoli erano Ronaldo il fenomeno e Zlatan Ibrahimovic, con il quale ho avuto la fortuna di giocare”.

FOTO: Twitter Torino