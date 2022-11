Pellegri: “Sento fiducia dalla società, Juric è un grande allenatore”

Sulle pagine del Corriere Torino di oggi, sabato 5 novembre, il giovane attaccante granata si è un pò raccontato: “Il Toro mi sta dando grande fiducia, serenità. Voglio ripagare tutti al meglio. Staff e società sono eccezionali. Ivan Juric è una grande persona, un allenatore bravissimo. Ti stimola, ti motiva, capisce tanto di calcio. Come uomo, poi, è uno diretto, Oggi ho già un bagaglio di conoscenze molto più pesante rispetto a parecchi coetanei. Tutta esperienza che sto per esempio mettendo in pratica qui a Torino, dove infatti lavoro alla grande”.

Foto: Twitter Torino