Pellegri: “Quest’anno volevo continuità, l’occasione Empoli era da non perdere”

È in corso la Conferenza Stampa di presentazione di Pietro Pellegri all’Empoli. Il giocatore, giunto agli azzurri dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha espresso entusiasmo per la sua nuova avventura, in cui spera di poter trovare spazio e continuità. Ha parlato poi del problema infortuni, piaga che lo attanaglia dall’inizio della carriera e che ha frenato la sua consacrazione. L’attaccante classe 2001 si è detto in forma, e in grado di poter rendere con costanza anche dal punto di vista fisico.

Le dichiarazioni: “Quest’anno avevo voglia di giocare e cercare continuità, è arrivata questa occasione e ho pensato che non fosse da perdere. Questa è una tappa importante per la mia carriera e voglio dimostrare le mie qualità. Problema infortuni? Fisicamente mi sento bene, infortuni non ne sto avendo, ho imparato a conoscere il mio corpo e so come lavorare”.

Foto: Instagram Empoli