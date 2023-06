Pellegri: “L’Italia più bella deve arrivare”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del commissario tecnico Paolo Nicolato, il centravanti della Nazionale italiana U21, Pietro Pellegri, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Norvegia: “Ci sono lati positivi e negativi nell’aver debuttato così giovane. Si hanno soddisfazione molto presto, ma di contro ti ritrovi catapultato in un mondo in cui a 15-16 è difficile ritrovarsi. In questi anni sono cresciuto tanto a livello emotivo e di testa, i problemi che ho avuto fanno parte della mia carriera e mi hanno aiutato a crescere come uomo e come calciatore”. E, infine: : “L’Italia più bella deve ancora arrivare”.

Foto: Pellegri Instagram