Pellé gol e coppa di Cina. Battuta la squadra di Suning in finale

Lo Shandong Luneng ha vinto la FA Cup cinese contro il Jangsu Suning, il club del proprietario dell’Inter che nemmeno un mese fa aveva vinto il campionato. Lo Shandong si è imposto per 2-0.

Protagonista della coppa di Cina è stato Graziano Pellè. L’attaccante italiano ha segnato il secondo gol dopo il vantaggio siglato Wang Tong al 49′. Il Suning, privo delle sue stelle Eder e Texeira, ha perso l’occasione di fare il double, dopo aver vinto qualche settimana fa il campionato cinese.

Pellé ora potrebbe anche decidere di lasciare la Cina e tornare in Italia. Vista l’imposizione del tetto salariale per i club, molti contratti milionari saranno abbassati, tra cui quello di Pellè che presto potrà tornare in Serie A.