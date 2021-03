Pellè: “D’Aversa simile a Conte, lavorerebbero 24 ore al giorno se fosse possibile”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Graziano Pellè ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia del Parma: “Ero in scadenza di contratto e d’accordo con lo Shandong Luneng, dopo quattro anni e mezzo di successi, abbiamo deciso di separarci. Il Parma, anche per la necessità che c’era in quel momento, ha dimostrato di volermi: ho ascoltato il presidente Krause, mi ha fatto subito una buona impressione e ho accettato. Mi piacciono le sfide. È un momento delicato della stagione e dobbiamo restare concentrati novanta minuti. Gli avversari non stanno a guardare, come ha dimostrato il Genoa qui al Tardini: quando hanno la possibilità, attaccano e capita di subire gol ogni volta che tirano. Noi, invece, dobbiamo essere più cattivi quando creiamo occasioni. C’è poco tempo, non possiamo permetterci di voltarci indietro e pensare al passato: ora i punti persi contro il Genoa bisogna che andiamo a riprenderceli a Benevento”.

Su D’Aversa: “Pretende tanto dalla squadra. Tra me e lui c’è stato subito un buon feeling, perché anche a me piace molto lavorare. Similitudini con Conte? Come approccio, sì. Se potessero lavorerebbero 24 ore al giorno. Danno l’anima, sono onesti e lavorano sui dettagli”.

Foto: Twitter Parma