Pelé sui social: “Guarderò Brasile-Corea del Sud dall’ospedale. Siamo insieme in questo percorso”

Torna a sncerare tutti delle sue condizioni, la leggeda del calcio brasiliano, Pelé, che sta combattendo contro un tumore al colon, le cui condizioni sembravano critiche le scorse settimane.

“O Rei” ha scritto un post, incitando il Brasile in vista degli ottavi di finale di questa sera contro la Corea del Sud.

Queste le sue parole: “Nel 1958, in Svezia, camminavo per le strade pensando di mantenere la promessa fatta a mio padre. So che molti della Nazionale hanno fatto promesse simili e sono anche alla ricerca del loro primo Mondiale. Voglio ispirarvi amici miei. Guarderò la partita da qui all’ospedale e farò il tifo per ognuno di voi. Siamo insieme in questo percorso. Buona fortuna al nostro Brasile!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pelé (@pele)

Foto: Instagram personale