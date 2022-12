Pelé su Instagram: “Sono in ospedale per la solita visita mensile. Grazie a chi mi manda messaggi positivi”

Mediante un post su Instagram, Pelé ha voluto rassicurare tutti i suoi fan e tutti gli amanti del calcio sulle sue condizioni. Ora il fenomeno Brasiliano si trova ricoverato in ospedale ma le sue parole sembrano voler rasserenare chiunque: “Amici, sono in ospedale per la solita visita che faccio mensilmente. E’ sempre carino ricevere messaggi come quelli che mi state mandando. Grazie al Qatar per il loro tributo che mi han fatto e grazie a chiunque mi stia mandando messaggi positivi”.

Foto: Instagram Pelé