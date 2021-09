Pelè si congratula con Messi: “Scusa il ritardo. Ti auguro di battere tanti altri record”

Nella scorsa sosta delle Nazionali, Leo Messi aveva battuto il record di Pelè come reti in Nazionale. O Rei, non aveva potuto congratularsi, a causa del suo ricovero in ospedale e del suo intervento al colon.

Quest’oggi, sui social, l’asso brasiliano ha voluto scrivere alcune parole per Messi.

Questo quanto si legge: “Ciao Leo Messi, scusa il ritardo. Tuttavia, non volevo perdere l’occasione di congratularmi con te per un altro record battuto all’inizio di questo mese. Il tuo talento quando giochi a calcio è eccezionale! Spero che tu ottenga ancora di più, insieme ai miei amici Mbappé e Neymar”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pelé (@pele)

Foto: Twitter Pelè