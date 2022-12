Pelé si congratula con l’Argentina: “Che regalo guardare questo spettacolo. Sicuramente Diego sta sorridendo ora”

Bellissimo post social di Pelé, che si congratula con l’Argentina campione del Mondo, con Messi, Mbappé e pensa a Maradona, che oggi sarebbe stato felice.

Queste le sue parole: “ Oggi il calcio ha continuato a raccontare la sua storia, come sempre, in modo appassionato. Leo Messi vincere il suo primo mondiale, come meritava per il suo percorso. Mio caro amico, Mbappé segnare tre gol in una finale e il rigore. Che regalo è stato guardare questo spettacolo al futuro del nostro sport. E non potevo non congratularmi con il Marocco per la fantastica campagna. È bello vedere l’Africa brillare. Congratulazioni Argentina! Sicuramente Diego sta sorridendo ora”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pelé (@pele)

Foto: Instagram personale