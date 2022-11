Da come riferisce Espn, Pelé è stato nuovamente ricoverato in ospedale a San Paolo a causa di complicanze relative al trattamento di chemioterapia che sta facendo dopo il tumore che lo ha colpito da ormai diversi anni. La figlia Kely rassicura sui social affermando che non è un’emergenza e che l’ex leggenda del Brasile è in terapia prescritta.

Foto: Instagram Figlia Pele