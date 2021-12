Pelé lascia l’ospedale dopo l’operazione per tumore al colon. Trascorrerà il Natale a casa

Pelé ha ricevuto il via libera per essere dimesso dall’ospedale Albert Einstein dove era ricoverato per un ciclo di cure legate all’operazione a cui era stato sottoposto per rimuovere un tumore al colon.

“Il paziente è in condizioni stabili – è scritto in una nota diffusa dall’ospedale – e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre”.

Il ricovero di Pelé era stato annunciato lo scorso 9 dicembre, ma non è chiaro se fosse avvenuto in quella data o nei giorni precedenti. Adesso O Rei trascorrerà il Natale e le festività di fine anno nella sua casa di Guarujà, sul litorale paulista. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram figlia Pelé