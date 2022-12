Pelé ha un’infezione respiratoria, resterà in ospedale. Il nuovo bollettino medico

Grande apprensione nei giorni scorsi per le condizioni di salute di Pelé. Dopo il messaggio di rassicurazioni arrivato direttamente dalla leggenda brasiliana, questa sera sono arrivate novità sulle sue condizioni. Stando quanto riportato dall’Ansa, a O’Rei è stata diagnosticata un’infezione respiratoria e rimarrà ricoverato per i prossimi giorni all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Lo rivela un nuovo bollettino medico diffuso oggi. “L’équipe medica ha diagnosticato un’infezione respiratoria, che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente, che rimane in una stanza comune, è stabile, con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute. L’ex giocatore continuerà ricoverato nei prossimi giorni per continuare il trattamento”, si legge nella nota.

Foto: figlia Pelé