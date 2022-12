Pelé eredità del calcio e non solo, c’è il tweet di Nadal: “Ci lascia un grande”

Il ricordo di Pelé proseguirà ancora tra le generazioni e la sua eredità non è solo calcistica, come dimostra il tweet di Rafael Nadal, campione del tennis internazionale. Questo il suo personale messaggio di cordoglio:

Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará.

No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol.

DEP #ORei #Pele 🇧🇷 pic.twitter.com/E4mKdu8gBt

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 29, 2022