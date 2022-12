Piange il mondo del calcio: Pelé non ce l’ha fatta, dopo diversi giorni in gravi condizioni è venuto a mancare all’età di 82 anni. Molto bella la foto pubblicata dal Napoli sui suoi canali social per ricordare O’Rei: nell’immagine la leggenda brasiliana viene raffigurata mano nella mano con Maradona.

Foto: Instagram Napoli