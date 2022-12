Pelé a Neymar: “Tifavo per te ogni giorno. Sarai sempre fonte di ispirazione per chi ama il calcio”

È terminata ai quarti di finale l’avventura del Brasile in Qatar. La Seleçao, tra le principali candidate alla vittoria finale, era passato in vantaggio con Neymar nel primo tempo supplementare, ma il gol di Petkovic ha portato la partita ai rigori, dove ha trionfato la nazionale di Zlavko Dalic, decisivi gli errori dal dischetto di Rodrygo e Marquinhos. Il numero 10 del Brasile al termine della partita è scoppiato in lacrime per l’occasione sfumata di alzare la Coppa del Mondo in quella che potrebbe essere la sua ultima edizione. Una serata terminata male per Neymar che poco prima aveva raggiunto il record di gol di Pelé con la maglia verdeoro. E proprio O Rei ha rivolto un messaggio a O’Ney attraverso Instagram: “Ti ho visto crescere, tifavo per te ogni giorno e finalmente posso congratularmi con te per aver eguagliato il mio numero di gol con la nazionale brasiliana. Sappiamo entrambi che questo è molto più di un numero. Il nostro più grande dovere come atleti è quello di ispirare. Per ispirare i nostri colleghi professionisti di oggi, le prossime generazioni e, soprattutto, per ispirare tutti coloro che amano il nostro sport. Purtroppo la giornata non è delle più felici per noi, ma sarai sempre una fonte di ispirazione che molti aspirano a diventare. Ho imparato che più passa il tempo, più cresce la nostra eredità. Il mio record è stato stabilito quasi 50 anni fa e nessuno è stato in grado di avvicinarlo fino ad ora. Ce l’hai fatta, ragazzo. Valorizza la grandezza del tuo successo. Tuttavia, sai, come me, che nessun numero è più grande della gioia di rappresentare il nostro Paese. Ho 82 anni e, dopo tutto questo tempo, spero di averti ispirato in qualche modo ad arrivare fin qui. Inoltre, spero che il tuo successo si diffonda ai milioni di persone che ti seguono per sfidare ciò che sembra impossibile. La sua eredità è tutt’altro che finita. Continua a ispirarci. Continuerò a tirare pugni in aria di felicità ad ogni gol che segnerai, come ho fatto in ogni partita che ti ho visto in campo”.

Foto: Instagram Pelé