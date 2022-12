Pelé a Cristiano Ronaldo: “Grazie per averci fatto sorridere”

Il lungo post con cui Cristiano Ronaldo ha salutato i Mondiali e descritto il rimpianto per non aver realizzato il proprio sogno ha provocato emozioni varie e le risposte di centinaia di migliaia di followers. Tra loro anche Pelè che risponde così a CR7: “amico mio, grazie per averci fatto sorridere”, aggiungendo l’emoticon delle mani giunte. Kylian Mbappé, che non ha mai nascosto la propria ammirazione per il fuoriclasse portoghese, posta invece gli emoticon anche lui delle mani giunte, e di una corona e di una capra. Quest’ultima immagine si riferisce al fatto che in inglese capra è ‘goat’, acronimo (coniato ai tempi di Muhammad Ali) di ‘Greatest Of All Times’, ovvero il più grande di tutti i tempi. La corona e le mani giunte sono utilizzate anche Lebron James, fenomeno del basket ma anche appassionato di calcio e azionista di minoranza del Liverpool: “LEGENDA!2, è l’apprezzamento che Lebron rivolge a Ronaldo. Lo riporta l’Ansa.

