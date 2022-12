Peggiorano le condizioni di Pelé: insufficienza renale e cardiaca

Peggiorano le condizioni di Pelé. La notizia arriva attraverso un bollettino dell’ospedale Albert Einstein, a San Paolo, dove O Rei è ricoverato per un tumore. All’interno della nota viene precisato che la permanenza nella struttura si è resa necessaria a causa di gravi disfunzioni renali e cardiache. Pelé, che ha 82 anni, è ricoverato dal 29 novembre per un trattamento chemioterapico resosi necessario dopo la scoperta di un tumore al colon nel settembre 2021. La stella brasiliana passerà il Natale in ospedale.

foto: Instagram Figlia Pelé