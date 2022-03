Pedro: “Zaccagni e Felipe Anderson stanno meglio di me, è normale che debbano giocare”

Tra pochi minuti la Lazio sarà impegnata a Cagliari. Pedro ha così parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Oggi non sarà facile, affrontiamo una squadra aggressiva e in salute che sta conquistando diversi risultati importanti. Io voglio aiutare la squadra sia se gioco dal primo minuto sia se entro dalla panchina. Zaccagni e Felipe Anderson stanno meglio di me, ed è normale che debbano giocare”.

FOTO: Twitter Pedro