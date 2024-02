Pedro: ” Vincere per entrare nella storia del club. Ecco qual è il gol più importante che ho fatto”

Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio. ha appena rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime, a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’ottavo di finale di andata di Champions con il Bayern Monaco. Queste le sue parole:

“Ho avuto la fortuna di giocare molto nella mia carriera. Questo è l’unico modo di entrare nella storia del calcio o di un club, per farlo entro in ogni partita come fosse una finale. Il gol più importante che ho mai fatto? Quello in finale di Champions League con il Barcellona, è stato pesante e importante per la mia carriera.”

Foto: Twitter S.S. Lazio