Pedro sul futuro: “Il Tenerife mi sta cercando, ma la Lazio vorrebbe tenermi”

L’attaccante della Lazio, lo spagnolo Pedro, ha rilasciato un’intervista a Cadena SER in cui ha parlato del proprio futuro. Il classe ’87 ex Barcellona e Chelsea è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023 con i biancocelesti. Alcune parole del trentacinquenne: “Siamo in contatto con il Tenerife, sicuramente parleremo. L’aspetto economico non è un problema. Per quanto riguarda l’aspetto personale è complicato: è difficile andare lì, stare lontano dai figli…E’ una situazione complessa. Siamo anche in trattiva con la Lazio che vorrebbe propormi il rinnovo. Si capirà alla fine e prenderemo una decisione che sarà il meglio di tutti. Tenerife? E’ strano che durante tutto questo tempo non mi abbiano mai contattato, è la prima volta che ne parliamo. Chissà se in futuro sarò legato al club ma li ascolto con molto piacere. Mi auguro che possa realizzarsi ma vedremo cosa accadrà, tutti sanno che è complicato”.

Foto: Twitter Pedro